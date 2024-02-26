Генштаб: На Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Горячее всего сейчас на Марьинском направлении: Силы обороны отбили 40 атак.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: В общем враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Вследствие российских террористических атак, есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. По предварительной информации, наши защитники уничтожили 3 ракеты и 9 БпЛА типа "Shahed".

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За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Донецкой и Запорожской областей.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Роботино и 1 - в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Также нашими защитниками уничтожено 3 ракеты и 9 БПЛА типа "Shahed".

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 артиллерийским позициям противника.