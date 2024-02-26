Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия обстреляла из ствольной артиллерии Покровский район: есть пострадавшие

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 февраля 2024, 18:59
Россия обстреляла из ствольной артиллерии Покровский район: есть пострадавшие
Красногоровка на карте Deep State

В Покровском районе Донецкой области от атак российских оккупантов пострадали трое мирных жителей.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: 26 февраля 2024 года армия государства-агрессора обстреляла из ствольной артиллерии город Красногоровку и села Романовка и Константиновка Покровского района.

Реклама:

В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина. Все пострадавшие во время атак оккупационных войск находились на улице, возле собственных домов.

С минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями пострадавших доставили в больницу, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того осколками повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвоенные преступлениявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Донецкая область
Генштаб: На Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону
Россияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: