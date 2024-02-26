Россия обстреляла из ствольной артиллерии Покровский район: есть пострадавшие

В Покровском районе Донецкой области от атак российских оккупантов пострадали трое мирных жителей.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: 26 февраля 2024 года армия государства-агрессора обстреляла из ствольной артиллерии город Красногоровку и села Романовка и Константиновка Покровского района.

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В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина. Все пострадавшие во время атак оккупационных войск находились на улице, возле собственных домов.

С минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями пострадавших доставили в больницу, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того осколками повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.