Генштаб: За сутки произошло 96 боевых столкновений с врагом

За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. На Марьинском направлении в районе Новомихайловки Донецкой области враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: В общем враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация, по данной атаке уточняется.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись Харьковская и Запорожская области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, наши защитники отбили 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА противника.