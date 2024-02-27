"Зетнутый" Российский Красный Крест ездит на оккупированные территории и издевается над пленными – СМИ

Сотрудники Российского Красного Креста ездят на оккупированные территории, хотя не имеют на это права, и поддерживает агрессию против Украины. Есть свидетельства, что они издевались над украинскими пленными и отказывали в реальной помощи беженцам.

Источник: "Meduza" в рамках международного журналистского проекта Kremlin Leaks

Детали: Российский Красный Крест (РКК), который входит в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, получает деньги и от МККК, и из российского бюджета. При этом он практически открыто поддерживает агрессию против Украины.

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По данным "Медузы", "Верстки" и украинской стороны, представители РКК ездят на оккупированные территории и собирают деньги для российских военных и их семей – а украинских беженцев могут принимать в одном помещении с "участниками СВО" или дарить им кружки с буквой Z.

В 2023 году РКК получил от Международного комитета Красного Кресла 5 миллионов швейцарских франков (больше полумиллиарда рублей). В ближайшие три года он получит из бюджета РФ около 2 миллиардов рублей. Деньги, которые Россия выделила РКК, предусмотрены, в том числе, для работы на оккупированных территориях Украины, следует из утечки внутренних документов Администрации президента Владимира Путина.

В отличие от Международного комитета Красного Креста, национальные общества Красного Креста не могут работать в зоне вооруженных конфликтов – у них нет на это мандата. Собеседник, близкий к МККК, рассказал, что в первые два месяца полномасштабного вторжения РКК соблюдал принципы движения, но уже в 2023-м сотрудники организации начали появляться на оккупированных территориях.

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Представители РКК ездили в разрушенный и захваченный Россией Мариуполь с так называемой "гуманитарной миссией", говорит российский правозащитник, знакомый с деятельностью организации.

Правозащитник не знает, насколько системно Российский Красный Крест работает на оккупированных территориях, но признался: после частного разговора с несколькими сотрудниками РКК он был "поражен тем, насколько они зетнутые": "Они постоянно говорили про поддержку людей с так называемых новых территорий и работу с семьями участников СВО".

Руководителем РКК является Павел Савчук. Он публично о войне не высказывается, но ближе к концу первого года вторжения вручил грамоту руководству оборонного завода "Авангард" – за победу в "конкурсе лучших практик по развитию донорства" крови, а в середине февраля 2024-го подписал соглашение о сотрудничестве с государственным фондом "Защитники Отечества", против которого в ЕС введены санкции.

Украинский боец Орест Грицюк после возвращения из плена рассказал в интервью об издевательствах со стороны "российских представителей МККК", когда те приезжали в колонию в Горловке весной 2023 года.

"Медузе" он рассказал об эпизоде в столовой, куда, кроме надзирателей, пришли два посторонних – старший смены назвал их "представителями Красного Креста".

Есть нужно было быстро и очень горячую пищу, а эти двое ходили между столами и приговаривали: "Ох, как хорошо едят, как свиньи, украинские свиньи. Ну кушайте, кушайте, Россия любит и заботится о вас. Приедете домой – потом чтоб не пиздели". После еды пленных повели на плац и, как обычно, заставили хором петь советские военные песни. "Правозащитник" же заказывал песни и снимал на телефон марширующих военнопленных, подходил к ним, что-то кричал на ухо и тряс кулаком над головой, хлопал пленных по спине и плечу так, что тех качало.

"Камеру он направлял на себя и демонстрировал жест победы, прямо наслаждался, для него это был спектакль", – вспомнил Грицюк.

Представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк сообщил, что миссия Международного комитета Красного Креста в Украине после интервью Грицюка прислала официальную ноту о том, что в колонии в Горловке "были не их сотрудники" – а, скорее всего, это были представители Российского Красного Креста, так как сотрудники МККК "не говорили бы на русском языке, поскольку не могут быть ни россиянами, ни украинцами".

Представитель МККК в Москве Галина Бальзамова заявила, что "они обсуждали с РКК эту ситуацию, и у них нет сомнений в том, что РКК не имел к ней отношения". Директор регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр также заверила, что на украинских территориях "нет сотрудников Российского Красного Креста".

Таранюк же утверждает: официальному Киеву известны и другие случаи издевательств сотрудников РКК над военнопленными, в том числе на оккупированных территориях. По его словам, эти случаи расследуют профильные украинские органы.

О работе на оккупированных территориях РКК предпочитает молчать. Иногда прикрывается там другими организациями, как то "Донецкий Красный Крест" или "Общество Красного Креста в Луганской Народной Республике".

РКК работает с украинцами, которые из-за войны оказались в России. По словам российского правозащитника, знакомого с деятельностью организации, часто сотрудники РКК принимали украинских беженцев в одном помещении с "участниками СВО" ("ветераны" получают в организации в том числе психологическую помощь).

Как писала "Верстка", беженцам в качестве гуманитарной помощи привозят "кружки с Путиным и буквой Z". При этом сотрудники РКК нередко хамят украинцам, бежавшим от войны, и отказываются им помогать.

Российский Красный Крест открыто занимает пророссийскую позицию. На своем сайте он собирает деньги на "поддержку семей мобилизованных и семей военнослужащих". Сделать пожертвование призывает и Савчук. Некоторые из сотрудников РКК также собирают деньги для российских военных или даже состоят в организациях, вербующих россиян на фронт.

Таранюк удивляется, что Международный комитет Красного Креста не предпринимает никаких мер против Российского Красного Креста.

Украинский Координационный штаб продолжает сотрудничать с МККК, хотя возможности организации очень ограничены. Так, после обстрела колонии с украинскими пленными в Еленовке оккупанты так и не пустили туда представителей организацию.

Против Российского Красного Креста в Украине уже год действуют санкции, организации запрещено работать в стране как минимум до 2033 года. В отношении Савчука тоже введены санкции – за "распространение пропагандистских нарративов Кремля для оправдания действий России по подрыву территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".