"Зетнутий" Російський Червоний Хрест їздить на окуповані території й знущається з полонених – ЗМІ

Співробітники Російського Червоного Хреста їздять на окуповані території, хоча не мають на це права, і підтримують агресію проти України. Є свідчення, що вони знущалися з українських полонених і відмовляли у реальній допомозі біженцям.

Джерело: "Meduza" в рамках міжнародного журналістського проєкту Kremlin Leaks

Деталі: Російський Червоний Хрест (РЧХ), який входить до Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, отримує гроші і від МКЧХ, і з російського бюджету. При цьому він практично відкрито підтримує агресію проти України.

Реклама:

За даними "Медузи", "Верстки" та української сторони, представники РЧХ їздять на окуповані території і збирають гроші для російських військових та їхніх родин, а українських біженців можуть приймати в одному приміщенні з "учасниками СВО" або дарувати їм чашки з літерою Z.

У 2023 році РЧХ отримав від Міжнародного комітету Червоного Хреста 5 мільйонів швейцарських франків (понад півмільярда рублів). У найближчі три роки він отримає з бюджету РФ приблизно 2 мільярди рублів. Гроші, які Росія виділила РЧХ, передбачені, зокрема, для роботи на окупованих територіях України, випливає з витоку внутрішніх документів Адміністрації президента Володимира Путіна.

На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, національні товариства Червоного Хреста не можуть працювати в зоні збройних конфліктів – у них немає на це мандата. Співрозмовник, близький до МКЧХ, розповів, що в перші два місяці повномасштабного вторгнення РЧХ дотримувався принципів руху, але вже у 2023-му співробітники організації почали з'являтися на окупованих територіях.

ВІДЕО ДНЯ

Представники РЧХ їздили до зруйнованого і захопленого Росією Маріуполя з так званою "гуманітарною місією", каже російський правозахисник, знайомий із діяльністю організації.

Правозахисник не знає, наскільки системно Російський Червоний Хрест працює на окупованих територіях, але зізнався: після приватної розмови з кількома працівниками РЧХ він був "вражений тим, наскільки вони зетнуті": "Вони постійно говорили про підтримку людей з так званих нових територій і роботу з сім'ями учасників СВО".

Керівником РЧХ є Павло Савчук. Він публічно про війну не висловлюється, але ближче до кінця першого року вторгнення вручив грамоту керівництву оборонного заводу "Авангард" - за перемогу в "конкурсі найкращих практик із розвитку донорства" крові, а в середині лютого 2024 року підписав угоду про співпрацю з державним фондом "Захисники Вітчизни", проти якого в ЄС запроваджено санкції.

Український боєць Орест Грицюк після повернення з полону розповів в інтерв'ю про знущання з боку "російських представників МКЧХ", коли ті приїжджали в колонію в Горлівці навесні 2023 року.

"Медузі" він розповів про епізод у їдальні, куди, крім наглядачів, прийшли двоє сторонніх – старший зміни назвав їх "представниками Червоного Хреста".

Їсти потрібно було швидко і дуже гарячу їжу, а ці двоє ходили між столами і примовляли: "Ох, як добре їдять, як свині, українські свині. Ну їжте, їжте, Росія любить і піклується про вас. Приїдете додому – потім щоб не пизділи". Після їжі полонених повели на плац і, як зазвичай, змусили хором співати радянські військові пісні. "Правозахисник" же замовляв пісні і знімав на телефон військовополонених, які марширували, підходив до них, щось кричав на вухо і трусив кулаком над головою, ляскав полонених по спині та плечу так, що тих хитало.

"Камеру він скеровував на себе і демонстрував жест перемоги, прямо насолоджувався, для нього це був спектакль", – пригадав Грицюк.

Представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк повідомив, що місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні після інтерв'ю Грицюка надіслала офіційну ноту про те, що в колонії в Горлівці "були не їхні співробітники", – а, найімовірніше, це були представники Російського Червоного Хреста, оскільки співробітники МКЧХ "не розмовляли б російською мовою, оскільки не можуть бути ні росіянами, ні українцями".

Представник МКЧХ у Москві Галина Бальзамова заявила, що "вони обговорювали з РЧХ цю ситуацію, і в них немає сумнівів у тому, що РЧХ не мав до неї стосунку". Директор регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер також запевнила, що на українських територіях "немає співробітників Російського Червоного Хреста".

Таранюк же стверджує: офіційному Києву відомі й інші випадки знущань співробітників РЧХ над військовополоненими, зокрема на окупованих територіях. За його словами, ці випадки розслідують профільні українські органи.

Про роботу на окупованих територіях РЧХ воліє мовчати. Іноді прикривається там іншими організаціями, як то "Донецький Червоний Хрест" або "Товариство Червоного Хреста в Луганській Народній Республіці".

РЧХ працює з українцями, які через війну опинилися в Росії. За словами російського правозахисника, знайомого з діяльністю організації, часто співробітники РЧХ приймали українських біженців в одному приміщенні з "учасниками СВО" ("ветерани" отримують в організації, зокрема, психологічну допомогу).

Як писала "Верстка", біженцям як гуманітарну допомогу привозять "кружки з Путіним і буквою Z". При цьому співробітники РЧХ нерідко хамлять українцям, які втекли від війни, і відмовляються їм допомагати.

Російський Червоний Хрест відкрито займає проросійську позицію. На своєму сайті він збирає гроші на "підтримку сімей мобілізованих і сімей військовослужбовців". Зробити пожертву закликає і Савчук. Деякі зі співробітників РКК також збирають гроші для російських військових або навіть входять в організації, які вербують росіян на фронт.

Таранюк дивується, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не вживає жодних заходів проти Російського Червоного Хреста.

Український Координаційний штаб продовжує співпрацювати з МКЧХ, хоча можливості організації дуже обмежені. Так, після обстрілу колонії з українськими полоненими в Оленівці окупанти так і не пустили туди представників організації.

Проти Російського Червоного Хреста в Україні вже рік діють санкції, організації заборонено працювати в країні щонайменше до 2033 року. Щодо Савчука теж запроваджено санкції – за "поширення пропагандистських наративів Кремля для виправдання дій Росії з підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України".