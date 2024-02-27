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Разведка: В марте-мае спецоперация России "Майдан-3" достигнет кульминации

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 февраля 2024, 16:38
Разведка: В марте-мае спецоперация России Майдан-3 достигнет кульминации
Иллюстративное фото с сайта Верховной Рады Украины

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что кульминация российской информационной спецоперации против Украины будет в ближайшие недели, а Россия рассчитывает, что до первой половины июня ей удастся расшатать ситуацию и нанести Украине военное поражение на востоке.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины со ссылкой на заявление комитета по вопросам разведки при президенте Украины, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей 

Дословно: "Через два года после развязывания Россией полномасштабной захватнической войны, Украина оказалась перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей.

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В условиях сознательного отвлечения мирового общественного внимания от длительной и кровавой российско-украинской войны, руководство страны-агрессора приступило к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций.

Основные направления и цели врага - срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян - уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире.

Цель россиян внутри Украины - деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, вбить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества.

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Российские спецслужбы имеют большой опыт в сфере ведения гибридных войн. На информационные атаки против Украины они тратят не меньше, чем на конвенционную войну".

Детали: В частности, Комитет отметил, что в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации "Майдан-3" на распространение антиукраинских настроений только на платформе Telegram Россия потратила почти 250 млн долларов. Зато, как сообщает разведка, общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это - самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории.

Дословно: "Спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов - как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины.

Методика кампании - традиционная для российских спецслужб: поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всевозможные "теории заговора". 

Это происходит на фоне публичных заявлений РФ о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно было бы обеспечить техническое преимущество РФ над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям РФ в Украине опасно для мира, а потому РФ будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия.

Также россияне через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.

По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сегодня ведет российская федерация и ее преступные союзники".

Дополнено: Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей заявил, что "первые фазы информационной спецоперации потерпели фиаско".

Прямая речь: "Первые фазы, можно утверждать, потерпели фиаско. Но теперь спецоперация перенесена уже на другие даты. Да, речь идет и об апреле, и о мае. Те же информационно-психологические спецоперации, использование агентов влияния общественного мнения".

Что предшествовало:

  • 16 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента – по данным разведки, этот план в России называют "Майдан 3".
  • 21 ноября Зеленский заявил, что Россия хочет отстранить его от должности до конца 2023 года, для чего придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что главной целью российской операции "Майдан-3" является посеять мысли о нелегитимности украинской власти внутри страны, однако эта операция проваливается.

Темы: войнаразведкапропагандаРосcия
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