Есть ли у Украины шансы на победу? Что сказали военные и бизнесмены на форуме УП "Как победить Голиафа"

26 февраля Украинская правда провела мероприятие "Как победить Голиафа". В четырех панелях "Оружие, "Человеческий капитал", "Miltech" и "Сотрудничество власти и бизнеса" приняли участие производители оружия, чиновники, бизнесмены, волонтеры и военные.

На панели, посвященной отечественному производству вооружений, спикеры обсудили проблемы взаимодействия государства с производителями. Один из вызовов - компании-производители нуждаются в большем количестве заказов, однако у Минобороны банально не хватает денег, чтобы законтрактовать все мощности предприятий.

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что в таких условиях важно не распылять ресурсы на различные виды оружия, а вкладываться только в то, что будет эффективным на фронте.

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Фото: "Украинская правда"

"Мы стараемся удовлетворить всех производителей, даем всего понемногу, чтобы они не умерли. Но ни одному не даем так, чтобы он насытился ресурсом и смог дать качественное преимущество на поле боя. Купить 1 пулемет, 1 FPV, 1 пикап, 1 танк, 1 ракету - в деньгах стоит много, но фактически не дает никакого преимущества. Пора говорить с обществом по-взрослому, и начать приоритезировать заказы", - сказал Чмут.

Соучредитель компании Aerodrone Дмитрий Шимкив указал на пробелы с организацией распределения средств.

Фото: "Украинская правда"

"Есть подразделения, которые имеют очень много дронов, а есть подразделения, которые не имеют их вообще. Есть истории с прошлого года, когда деньги оставались на столе. Было такое, что компания заявляет, что может сделать оружие, а потом военпреды не могут найти где находится ее офис и производство.

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Есть проблема с формированием потребности. Например, военные просят купить больше дронов, чем им реально нужно. В итоге Генштаб собирает все эти потребности и отдает запрос Минобороны, а там получается запрос как для бюджета большой армии большой страны", - отметил он.

Тарас Чмут считает, что 2024 год станет годом людей, в том смысле, что надо делать акцент на качественном обучении операторов. Пока что с этим есть проблемы.

На второй панели состоялось обсуждение кадровой проблемы и мобилизации. Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, что для сотрудников ТЦК сейчас прописывают стандартные операционные процедуры и проводят обучение, чтобы они учились решать проблемы мобилизованных граждан.

Фото: "Украинская правда"

Чиновница также поделилась положительным результатом кампании по рекрутингу. "Даже на должности стрелков есть по десять резюме на одну вакансию. У нас теперь обратная проблема, когда работодатель не может ответить всем кандидатам", - сказала Калмыкова.

Наиболее успешным кейсом рекрутинга граждан является Третья отдельная штурмовая бригада, которая является частью Азовского движения. Начальник отдела боевой подготовки 3ОШБр Кирилл "Кирт" Беркаль рассказал в чем секрет их эффективности.

"Когда мы отбили первое нашествие в 2014-2015 годах для всех командиров провели командно-штабную подготовку по стандартам НАТО. Главное - это принцип сохранения человеческой жизни и развитие его потенциала.

Мы взяли эти принципы за основу и начали их развивать. Мы создали школу для сержантов. Мы советуемся с сержантами и людьми, которые будут штурмовать позиции врага. Мы не принимаем решения за них и мы учим наших офицеров прислушиваться к рекомендациям бойцов.

В основе нашего взаимодействия лежит доверие. А доверие основывается на уважении, и его нужно заслужить. Мы уважаем своих людей. Когда люди к нам приходят, они нам доверяют", - сказал Беркаль.

Представительница компании "Метинвест" Татьяна Петрук подчеркнула, что беспокоиться о мобилизованных людях нужно будет даже после их службы.

Фото: "Украинская правда"

"С 2014 года около 9 тысяч наших сотрудников находятся в рядах ВСУ. Это почти каждый шестой наш активный сотрудник. Сегодня мы имеем около 500 человек, которые демобилизовались и продолжили работу на наших предприятиях.

Мы готовы к этому, мы создали экосистему для работы с ветеранами. Мы изучаем опыт наших иностранных партнеров и внедряем его на наших предприятиях. Мы заботимся об их семьях, детях, женщинах. Предоставляем психологическую поддержку, ввели дополнительные медицинские осмотры, помогаем с лечением", - рассказала Петрук.

Результат войны с Россией во многом будет зависеть от технологической гонки. Украинские инженеры и конструкторы во многих сегментах успешно противостоят врагу, однако спикеры с третьей панели, посвященной мил-теку, убеждены, что время сейчас играет против Украины.

"Почему нельзя взять частного производителя, предложить роялти, но производить его продукт на государственных мощностях? Нам необходимо срочно масштабировать производство беспилотников, потому что враг нас в этом превосходит", - сказал командир роты ударных БПЛА Юрий Федоренко.

Фото: "Украинская правда"

Он также отметил, что многие нужные на фронте инженерные решения не масштабированы на уровне государства. Многие компоненты приходится покупать самим военным или волонтерам.

"Для наших дронов нужны антенны UNO, которые защищают GPS. На отдельных направлениях беспилотники без них не работают. Эти антенны изготавливает одно предприятий в одном городе из китайских комплектующих. Неужели нельзя привести пару контейнеров этих антенн и обеспечить войска? Мы убиваем безграничное количество техники, потому что она просто не долетает до цели. А это решение стоит всего 40 000 гривен", - сказал Федоренко.

Военный также добавил, что нужно "подружить" министерства. "Минобороны должно теснее общаться с Минстратегпромом и Минцифры. Сейчас коммуникация идет очень слабо".

Множество процессов, связанных с обороной государства, зависят от взаимодействия бизнеса и государства. Будущее страны теперь во многом зависит от решения наболевших конфликтов между государственными органами и компаниями.

"Время спринтеров закончилось, пора переходить к долгосрочным стратегиям. Бизнесу нужно знать о государственных задачах и понимать, что мы можем сделать. Мы не видим плана и не видим перехода страны на военные рельсы.

Государству нужна наша помощь, иногда мы сами приходим в Минобороны и предлагаем наши решения, например, для обеспечения военных питанием. Мы сами ищем путь к власти, но не видим инициативы с их стороны", - сказал президент корпорации TERWIN Руслан Шостак.

Фото: "Украинская правда"

"Отношения между государством и бизнесом должны характеризовать два слова: предсказуемость и доверие. Если компаниям нужно работать по 14 часов в день, переезжать с места на место - окей, но скажите точно, что так будет. Но точно можно сказать, что за два года войны доверия между государством и бизнесом стало больше", - добавил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Общей проблемой, которую упоминали на каждой панели, было отсутствие диалога. Между военными и Минобороны, между заказчиками и производителями оружия, между государством и бизнесом.

"Первые месяцы войны мы выстояли благодаря нашему единству. Сейчас этого единства нам не хватает", - подытожила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Партнерами мероприятия стали: компания Метинвест, TERWIN, KERNEL, МХП, ДТЭК, FAVBET Foundation, HOBBIT HOUSE, MAMO, brabrabra, Coca-Cola HBC Ukraine, Трускавецкая, NEPOBORNA и Parkovy.