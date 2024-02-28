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На фронте за сутки произошло более ста боестолкновений – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 февраля 2024, 07:19
На фронте за сутки произошло более ста боестолкновений – Генштаб
фото с Генштаба

За сутки произошло 102 боевых столкновения украинских бойцов с российскими оккупантами.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средствах, 1 средству противовоздушной обороны и 2 радиолокационным станциям противника.

За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения. В общем враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. 

В конце прошлых суток, российские оккупанты атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БПЛА были уничтожены.

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За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Чернацкое, Чуйковка, Храповщина, Грабовское, Юнаковка, Пустогород Сумской области; Бологовка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Выемка, Веселое, Богдановка, Дружба, Новоселовка Первая, Первомайское, Курахово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области; Левадное, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области; Молодежное Херсонской области. 

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении силы обороны отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении воинами отражено 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области. 

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону украинских войск, также отражено еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. 

Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск на левобережье Днепра.

В то же время воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Темы: Генштабвойна
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