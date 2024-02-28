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Россияне за сутки сотню раз совершили обстрелы из РСЗО – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 28 февраля 2024, 19:34
Россияне за сутки сотню раз совершили обстрелы из РСЗО – Генштаб
Украинский танк производит выстрел. Фото - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений, враг нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 102 обстрела с РСЗО.

Источник: сводка Генштаба ВСУ 28 февраля 2024

Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по 1 другой важной цели противника".

Детали: На Купянском направлении силы обороны отразили 1 атаку противника в районе населенного пункта Табаевка.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районе населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

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На Бахмутском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе восточнее Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 попытки штурма позиций наших войск.

Темы: Генштабобстрелвойнабоевые действия
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