Силы обороны уничтожили еще два российских Су-34: за день - три сбитых самолета

Воздушные силы ВСУ уничтожили еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты!

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Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов!

Вместе - к победе!".

Что предшествовало: Утром в четверг командующий Воздушных сил ВСУ сообщил о сбитии Су-34 на Восточном направлении. С учетом нынешней информации, по состоянию на 29 февраля, Силы обороны отминусовали 13 российских самолетов с начала месяца.