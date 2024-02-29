Воздушные силы сбили Су-34, это уже 11-й уничтоженный российский самолет в феврале
Четверг, 29 февраля 2024, 07:59
Воздушные силы ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.
Источник: командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук в Telegram
Прямая речь Олещука: "Сегодня 29 февраля − дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении!".
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Детали: Это уже третий сбитый российский самолет за последние 3 дня и одиннадцатый за последний месяц.
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Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 27 февраля утром на Восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Днем 27 февраля появилась новость и о втором сбитом Су-34.
- Издание "Forbes" предполагало, что успех Вооруженных сил Украины в сбивании российских самолетов связан с использованием ценных ракет к Patriot и NASAMS, а также "слепых зон" россиян после потери ими трети самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.