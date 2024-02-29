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Воздушные силы сбили Су-34, это уже 11-й уничтоженный российский самолет в феврале

Ирина БалачукЧетверг, 29 февраля 2024, 07:59
Воздушные силы сбили Су-34, это уже 11-й уничтоженный российский самолет в феврале
Фото РИА Новости

Воздушные силы ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.

Источник: командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Сегодня 29 февраля − дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении!".

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Детали: Это уже третий сбитый российский самолет за последние 3 дня и одиннадцатый за последний месяц.

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Темы: Воздушные силы ВСУистребителиРосcия
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