Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Девушка могла бы выжить, если бы нардеп не превысил скорость: ГБР о ДТП с Николаенко

Алена МазуренкоЧетверг, 29 февраля 2024, 11:31
Девушка могла бы выжить, если бы нардеп не превысил скорость: ГБР о ДТП с Николаенко

Государственное бюро расследования завершило расследование в отношении народного депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко, который в ноябре 2023 года совершил смертельное ДТП на Житомирщине.

Источник: ГБР

Дословно: "Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода.

Реклама:

Установлено, что депутат вопреки требованиям ПДД двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев - Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза".

Детали: 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе.

Сообщается, что нардеп, превышая разрешенную скорость, не принял достаточных мер для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую.

ВИДЕО ДНЯ

Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

Следствие установило, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение предоставило бы возможность потерпевшей покинуть пределы проезжей части.

Также сообщается, что Николаенко систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости, в частности только в течение 2022-2023 годов в отношении него было вынесено 22 постановления.

Напомним:

  • Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района. ГБР расследует обстоятельства этого смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Темы: ДТПГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОСГВ "Таврия" рассказали, какие населенные пункты РФ хочет захватить после Авдеевки

Глава МИД Польши: Западные войска в Украине - это "не что-то немыслимое"

Вице-спикер парламента Словакии заявил, что Россия "не агрессор" и "защищает свои интересы"

В Сумах слышны взрывы: россияне атаковали область авиабомбами

фотоМужской рейс в Румынию стоимостью €340 000: пограничники остановили бус с 34 уклонистами

Украина получит первые транши Ukraine Facility в марте и апреле - ЕК

Все новости...
ДТП
Протаранил авто для эвакуации павших военных: на Львовщине в пьяном ДТП погибли 3 человека – СМИ
ВСП остановил дисциплинарное дело в отношении судьи Тандыра, сбившего нацгвардейца
В Польше перевернулся автобус с около 60 украинцами
Последние новости
20:31
Биткоин ненадолго поднялся до рекордного уровня в более 70 тысяч долларов
20:23
Зеленский начал встречу с Эрдоганом
20:23
Сокол разгромил Кэпиталз в четвертой игре полуфинальной серии чемпионата Украины по хоккею
20:05
Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны
20:00
В ukr.net объяснили, почему блокировался домен
19:58
Эстония анонсировала соглашение по безопасности с Украиной
19:57
Доля женщин в украинском IT выросла до 24% - исследование
19:41
В ОСГВ "Таврия" рассказали, какие населенные пункты РФ хочет захватить после Авдеевки
19:35
Российские войска за сутки на сутки нанесли 67 авиаударов – Генштаб
19:22
Глава МИД Польши: Западные войска в Украине - это "не что-то немыслимое"
Все новости...
Реклама: