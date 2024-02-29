Девушка могла бы выжить, если бы нардеп не превысил скорость: ГБР о ДТП с Николаенко
Государственное бюро расследования завершило расследование в отношении народного депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко, который в ноябре 2023 года совершил смертельное ДТП на Житомирщине.
Источник: ГБР
Дословно: "Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода.
Установлено, что депутат вопреки требованиям ПДД двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев - Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза".
Детали: 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе.
Сообщается, что нардеп, превышая разрешенную скорость, не принял достаточных мер для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую.
Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.
Следствие установило, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение предоставило бы возможность потерпевшей покинуть пределы проезжей части.
Также сообщается, что Николаенко систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости, в частности только в течение 2022-2023 годов в отношении него было вынесено 22 постановления.
Напомним:
- Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района. ГБР расследует обстоятельства этого смертельного дорожно-транспортного происшествия.