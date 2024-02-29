Девушка могла бы выжить, если бы нардеп не превысил скорость: ГБР о ДТП с Николаенко

Государственное бюро расследования завершило расследование в отношении народного депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко, который в ноябре 2023 года совершил смертельное ДТП на Житомирщине.

Источник: ГБР

Дословно: "Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода.

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Установлено, что депутат вопреки требованиям ПДД двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев - Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза".

Детали: 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе.

Сообщается, что нардеп, превышая разрешенную скорость, не принял достаточных мер для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую.

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Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

Следствие установило, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение предоставило бы возможность потерпевшей покинуть пределы проезжей части.

Также сообщается, что Николаенко систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости, в частности только в течение 2022-2023 годов в отношении него было вынесено 22 постановления.

Напомним: