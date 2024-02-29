"Схемы" идентифицировали российских саперов, которые заминировали Харьковщину

Журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" идентифицировали ряд российских саперов и их командиров, заменявших часть Харьковщины.

Источник: "Схемы"

Детали: Российские военные оставили флешку в одном из пунктов дислокации в Харьковской области, из которой журналисты установили личности военных.

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В частности, к минированию привлечены саперы из 69-го отдельного морского инженерного полка, а также из 295-го и 340-го отдельных инженерно-саперных батальонов, 254-го и 488-го мотострелковых полков.

Среди них и те, кого командование 11-го Армейского корпуса Балтийского флота предлагало представить государственным наградам за "выдающиеся успехи".

В частности, 28-летний Никита Лабоськин, 24-летний сержант Александр Няшин из Тюменской области и 28-летний Андрей Назаров из Калининграда.

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"Схемы" выяснили, что всеми представленными к наградам военными, минировавшими Балаклею и ее окрестности на Харьковщине, руководил 33-летний капитан Александр Кузнецов из Тюменской области РФ. Он – командир инженерно-саперной роты 69-го полка.

Его также предлагали наградить Орденом мужества - за то, что установил вблизи Балаклеи "десятки минных полей и заграждений", а также за то, что Кузнецов "лично участвовал в подготовке и обучении специалистов".

Дословно: "Схемы" идентифицировали по меньшей мере 13 награжденных российских саперов из 69-го отдельного морского инженерного полка, который плотно миновал территорию города Балаклея и вблизи него.

Как сообщили журналистам в Минобороны Украины, в период с момента деоккупации Балаклейской территориальной общины (сентябрь 2022-го, – ред.) по декабрь 2023-го года, при участии гражданских зафиксированы 33 инцидента, "связанных со взрывоопасными предметами". В результате чего погибли в общей сложности 7 человек.

Отдельно журналисты обнаружили документы, которые также оставили на позициях российские военные. Это накладные мины, которые подразделения инженерных войск получали для минирования объектов с полевого расходного состава. Среди завезенных в Украину мин, согласно накладным – запрещены типы противопехотных мин, в частности ПМН-2".