Кирби: США нанесли удары по семи объектам в Ираке и Сирии

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил журналистам, что военные силы США нанесли удары по семи объектам которые использовали связанные с Ираном боевики.

Источник: NBC News

Детали: По его словам, три объекта находятся в Ираке. Четыре находятся в Сирии.

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Он добавил, что правительство Ирака было проинформировано об ударах.

Кирби также заявил, что ответ США на воскресную атаку беспилотника в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и несколько других были ранены, не завершится сегодня: "Эти ответы начались сегодня вечером, но они не закончатся сегодня вечером".

Директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс сказал, что Соединенные Штаты ждали благоприятной погоды, чтобы нанести удар по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке и Сирии.

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Прямая речь Симса: "Это было спланировано с учетом погоды, когда у нас была лучшая возможность. Сегодня была хорошая погода. И как следствие, это было сделано - это произошло".

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