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Бой Усика с Фьюри официально перенесли

Роман ПетренкоСуббота, 3 февраля 2024, 13:51
Бой Усика с Фьюри официально перенесли
фото: Getty Images

В Саудовской Аравии официально перенесли бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри с 17 февраля на неопределенный срок. В тот вечер не проведут других боев.

Источник: глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в Twitter

Прямая речь: "В свете неожиданной травмы Тайсона Фьюри, мы посылаем наши наилучшие пожелания его скорейшего и полного выздоровления.

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Как следствие, долгожданный чемпионат в супертяжелом весе будет перенесен.

Не волнуйтесь, мы вернем вам деньги за билеты".

Детали: В соцсети звучали мнения, что Усик все же может драться в тот бой с кем-то другим, но организаторы не подтвердили это.

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Напомним: Накануне стало известно, что бой Усика и Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится в запланированную дату 17 февраля.

Менеджер Усика назвал Фьюри трусом после того, как тот перенес долгожданный бой.

Темы: УсикСаудовская Аравия
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