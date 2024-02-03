Возле Кривого Рога сбили ракету, город уже со светом
Суббота, 3 февраля 2024, 16:27
В Криворожском районе в субботу сбили вражескую ракету, в то же время в Кривом Роге вернули свет всем потребителям после ночной атаки.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Дословно: "В Криворожском районе работала ПВО.
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Защитники уничтожили вражескую ракету".
Детали: Перед этим Лысак сообщил, что в Кривом Роге уже запитаны все потребители, чьи дома обесточила ночная атака.
Что предшествовало: В ночь на субботу в Кривом Роге из-за удара беспилотника были обесточены две котельные и 7500 абонентов.
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