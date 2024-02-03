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Возле Кривого Рога сбили ракету, город уже со светом

Катерина ТищенкоСуббота, 3 февраля 2024, 16:27
Возле Кривого Рога сбили ракету, город уже со светом
сбитая ракета, иллюстративное фото Нацполиции

В Криворожском районе в субботу сбили вражескую ракету, в то же время в Кривом Роге вернули свет всем потребителям после ночной атаки.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "В Криворожском районе работала ПВО.

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Защитники уничтожили вражескую ракету".

Детали: Перед этим Лысак сообщил, что в Кривом Роге уже запитаны все потребители, чьи дома обесточила ночная атака.

Что предшествовало: В ночь на субботу в Кривом Роге из-за удара беспилотника были обесточены две котельные и 7500 абонентов.

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Энергетики города вводили графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов.

Темы: Кривой Рогракетный ударПВОэлектроэнергия
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