Возле Кривого Рога сбили ракету, город уже со светом

В Криворожском районе в субботу сбили вражескую ракету, в то же время в Кривом Роге вернули свет всем потребителям после ночной атаки.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "В Криворожском районе работала ПВО.

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Защитники уничтожили вражескую ракету".

Детали: Перед этим Лысак сообщил, что в Кривом Роге уже запитаны все потребители, чьи дома обесточила ночная атака.

Что предшествовало: В ночь на субботу в Кривом Роге из-за удара беспилотника были обесточены две котельные и 7500 абонентов.

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