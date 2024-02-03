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"Дія" не выдержала нашествия голосований в отборе на "Евровидение"

Катерина ТищенкоСуббота, 3 февраля 2024, 21:01
Дія не выдержала нашествия голосований в отборе на Евровидение
ошибка при работе с приложением "Дія" в субботу вечером, скриншот УП

В приложении "Дія" из-за перегрузки начались трудности с работой во время голосования в финале нацотбора на "Евровидение".

Источник: Дія в Telegram, УП

Детали: В субботу вечером пользователи начали сообщать о трудностях с доступом к сервисам в "Дії".

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В это время проходит голосование в финале Нацотбора на "Евровидение-2024", проголосовать можно в "Дії".

Для этого в приложении надо нажать "Сервисы" и выбрать "Опрос", после чего выбрать из 11 кандидатов.

Дословно "Дія": "Сколько желающих проголосовать за своего кандидата-фаворита Нацотбора!

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Дії надо немножко времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Поэтому, если у вас не открывается Опрос – попробуйте проголосовать через несколько минут!".

Обновлено: В 21:29 "Дія" сообщила, что "голосование будет продлено, чтобы все успели отдать голос за фаворита Нацотбора Евровидения-2024". 

Вместе с тем, по состоянию на 21:50 приложение "Дія" не открывается вообще.

Темы: ДіяЕвровидение
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