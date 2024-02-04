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Советник Байдена о возможной отставке Залужного: США не должны вмешиваться

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 4 февраля 2024, 18:39
Советник Байдена о возможной отставке Залужного: США не должны вмешиваться
Джейк Салливан, фото Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Источник: Салливан в интервью CBS, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений".

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Детали: По его словам, это суверенное право Киева и право президента Украины принимать собственные кадровые решения.

"Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", – отметил Салливан.

Что предшествовало: Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженных Сил генерала Валерия Залужного.

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Также издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Минобороны написало, что в Киеве еще не выбрали замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Слухи о напряженных отношениях и стратегических спорах между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным ходят уже несколько месяцев.

29 января некоторые Telegram-каналы и политики писали о якобы увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Источники "Украинской правды" тогда сообщили, что Залужному на Банковой предложили другую должность, например – послом, но он отказался.

Темы: СШАЗалужныйЗеленский
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