ОП рассматривает отставку Залужного. Но указа еще нет - источники

Анонимные Telegram-каналы и отдельные политики начали писать о якобы увольнении главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, однако указа об этом нет.

Источник: собеседники УП в СНБО, Минобороны, ОП, СБУ, сообщения Минобороны Украины

Детали: Один из источников в СНБО сообщил: "Его (Залужного - ред.) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет".

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Также, по состоянию на 19:40, на сайте Офиса президента нет указа об увольнении.

Часть собеседников, приближенных к Ставке Верховного главнокомандующего, отрицает увольнение Залужного.

Источники в ОП, по состоянию на 19:30, также сообщили, что это неправда.

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В Telegram-канале Минобороны Украины в 19:41 появилось сообщение: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда".

"Интерфакс-Украина" сославшись на источники сообщило, что договоренность о возможном увольнении Залужного "была достигнута во время встречи Залужного с президентом Владимиром Зеленским".

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Зеленский не увольнял Залужного.