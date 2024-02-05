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Россияне пытались наступать вблизи Роботиного и Авдеевки – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 февраля 2024, 20:03
Россияне пытались наступать вблизи Роботиного и Авдеевки – Генштаб
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки пытались наступать на 7 направлениях фронта, произошло 105 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 5 февраля

Дословно: "В течение дня подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника".

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"Враг нанес 7 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 52 обстрела с РСЗО".

Детали: На Купянском направлении нашими защитниками отражено 8 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 15 атак неподалеку от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районе Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 24 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки вблизи Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Темы: ГенштабАвдеевкавойнабоевые действия
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