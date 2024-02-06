Ни повесток, ни выборов в "Дії" не планируется – Федоров
Вторник, 6 февраля 2024, 12:07
Вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в Едином портале государственных услуг "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.
Источник: Федоров в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Не планируется ни повесток, ни выборов".
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Детали: Федоров сообщил, что в феврале планируется открыть код "Дії".
Прямая речь: "Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго работали. И у "Дії" будет открытый код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дія".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В конце декабря 2023 года Федоров заверил украинцев, что повесток в "Дії" не будет никогда.
- В сентябре того же года Федоров сообщал, что Украина не работает над проведением выборов в приложении "Дія".
Напомним:
- В законопроекте о мобилизации предлагают присылать повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту.