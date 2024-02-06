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"Американский Соловьев" взял интервью у Путина и попросил о разговоре Зеленского

Елена РощинаВторник, 6 февраля 2024, 21:45
Американский Соловьев взял интервью у Путина и попросил о разговоре Зеленского
Такер Карлсон записал видео из Москвы, скриншот с его сайта tuckercarlson.com

Скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Такер Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского. 

Источник: анонс и видеообращение Такера Карлсона на сайте tuckercarlson.com, а также Newsweek

Прямая речь: "Мы в Москве этой ночью. Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Мы сделаем это вскоре". 

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Детали: Карлсон заявил, что готовился к интервью с Путиным несколько месяцев.

Такер Карлсон анонсирует интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон анонсирует интервью с Владимиром Путиным
tuckercarlson.com

Бывший телеведущий заявил, что оно выйдет на его сайте tuckercarlson.com. Он также отметил, что Илон Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным на платформе X (Twitter).

Кроме того, Карлсон заявил, что попросил об интервью Зеленского – и надеется, что президент Украины примет это предложение. 

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим российские журналисты и паблики сообщили, что Карлсон посетил российскую столицу, где его видели в Большом театре. Телеграм-канал Mash сообщил, что Карлсон прилетел в Москву через Стамбул 1 февраля.

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что Карлсон "получил то, что хотел", намекая на интервью с Путиным. 

В августе 2023 года кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Карлсон обратился с просьбой взять интервью у Путина.

Справка: Такер Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.

CNN отмечал, что "Карлсон был главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".

В ноябре экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.

Темы: ПутинЗеленский
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