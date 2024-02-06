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Марьяна Безугла заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"

Татьяна ОлейникВторник, 6 февраля 2024, 22:05
Марьяна Безугла заявила, что ее исключили из партии Слуга народа
Facebook - Марианна Безуглая

Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"

Источник: Безугла в Facebook

Прямая речь: "Председатель партии Елена Шуляк удовлетворила мое заявление на выход из партии Слуга Народа".

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Детали: Ранее Безугла заявляла, что ей не нужна "слабая фракция и партия" во время войны в стране. Безуглая добавила, что поддерживает президента Зеленского, однако не хочет иметь связи с "нардепами фракции, которые вонзят нож в спину".

Предистория: 

  • 5 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.
  • Безуглая в течение года делала несколько громких заявлений относительно военных и ведения боевых действий. В частности, заявляла, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил план на следующий год, поэтому военное руководство Украины должно уйти.

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Темы: Слуга народа
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