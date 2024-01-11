Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".

Источник: Безуглая в Facebook

Прямая речь: "Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа".

Реклама:

"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые втыкают нож в спину".

Детали: Также Безуглая добавила, что ей "не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховная Рада Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки" в условиях, которые якобы ей навязывают.

При этом она заявила, что "поддерживает президента" и остается "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: На заседании Верховной Рады 10 января народные депутаты не смогли внести в повестку дня заседания парламента вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

5 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.

Безуглая в течение года делала несколько громких заявлений относительно военных и ведения боевых действий. В частности, заявляла, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил план на следующий год, поэтому военное руководство Украины должно уйти.