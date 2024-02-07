В Харькове, Дрогобыче и в Черкасской области прогремели взрывы, ракеты маневрируют на западе страны
Утром 7 февраля в Харькове и в Черкасской области прогремели взрывы, сейчас ракеты маневрируют над западными областями. Позже глава Львовской ОВА сообщил, что взрывы прогремели в Дрогобыче.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, Воздушные силы ВСУ, Суспільне и глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь Терехова: "В Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны."
Детали: В Воздушных силах добавили, что по Харькову бьют баллистическим вооружением.
Дополнено в 6.09: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине.
В 6:26 Синегубов добавил, что по предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших.
Суспільне сообщает, что взрывы слышны также в Черкасской области.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что одна ракета находится в воздушном пространстве Львовщины.
Прямая речь главы ОВА: "Крылатая ракета во Львовской области! Ракета на Львовщине часто меняет курс. Где бы вы ни были, находитесь в укрытии или придерживайтесь правила "двух стен"".
Также звуки взрывов слышали в Киеве и области.
В 7:20 Воздушные силы сообщили, что ракеты маневрируют на границе Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
В 7:32 Козицкий написал, что взрывы прогремели в Дрогобыче.
Предыстория:
- Утром 7 февраля Россия наносит ракетный удар по Украине, по всей территории страны объявили воздушную тревогу.