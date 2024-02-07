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В Харькове, Дрогобыче и в Черкасской области прогремели взрывы, ракеты маневрируют на западе страны

Алена Ивашкив, Ирина БалачукСреда, 7 февраля 2024, 07:34
В Харькове, Дрогобыче и в Черкасской области прогремели взрывы, ракеты маневрируют на западе страны
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Утром 7 февраля в Харькове и в Черкасской области прогремели взрывы, сейчас ракеты маневрируют над западными областями. Позже глава Львовской ОВА сообщил, что взрывы прогремели в Дрогобыче.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, Воздушные силы ВСУ, Суспільне и глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Терехова: "В Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны."

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Детали: В Воздушных силах добавили, что по Харькову бьют баллистическим вооружением.

Дополнено в 6.09: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине.

В 6:26 Синегубов добавил, что по предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших.

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Суспільне сообщает, что взрывы слышны также в Черкасской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что одна ракета находится в воздушном пространстве Львовщины.

Прямая речь главы ОВА: "Крылатая ракета во Львовской области! Ракета на Львовщине часто меняет курс. Где бы вы ни были, находитесь в укрытии или придерживайтесь правила "двух стен"".

Также звуки взрывов слышали в Киеве и области.

В 7:20 Воздушные силы сообщили, что ракеты маневрируют на границе Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

В 7:32 Козицкий написал, что взрывы прогремели в Дрогобыче.

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Темы: ракетный ударХарьковЧеркасская областьЛьвовщина
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