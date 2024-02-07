Не сдетонировала: во Львовской области нашли обломки сбитой ракеты

В Стрыйском районе Львовской области посреди поля обнаружили обломки сбитой утром 7 февраля российской ракеты, которая не сдетонировала.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Прямая речь Козицкого: "В одном из сел Николаевской общины Стрыйского района в поле, в 400 метрах от жилых домов, обнаружили обломки ракеты, которая не сдетонировала. Это та ракета, которую подбили наши Силы ПВО. На место выехали взрывотехники.

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Настойчиво прошу: если вам попалась подобная "находка", ни в коем случае не подходите к ней, а тем более – не прикасайтесь. Обломки могут быть смертельно опасными. В таких случаях немедленно звоните в полицию по телефону 102".

Детали: Ранее глава ОВА сообщал, что Силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе, обошлось без жертв, пострадавших и повреждений на объектах.

В селе Стрыйского района в поле упали обломки ракеты Фото Львовской ОВА из Телеграмма Максима Козицкого

А в Дрогобыче Львовской области ракета попала в промышленный объект, частично разрушив здание и вызвав пожар.

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Козицкий сообщил, что около 09:30 пожар на промышленном объекте в Дрогобыче потушили. По информации ГСЧС, в результате пожара повреждены: крыша на площади 500 м кв и автомобиль-мусоровоз. Люди не пострадали. Информация еще дополняется.

Этому предшествовало: Всего ночью и утром 7 февраля оккупанты из РФ применили 64 средства воздушного нападения: ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Воздушные силы и Силы обороны Украины ликвидировали 44 цели: 29 ракет и 15 беспилотников.

Польша поднимала авиацию из-за массированной ракетной атаки России на Украину.