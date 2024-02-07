Боррель поздравил Украину: В дронах вам не нужна помощь

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил восхищение украинскими способностями в производстве БПЛА.

Источник: Боррель на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В дронах вам не нужна помощь. Я посетил некоторые из ваших заводов по производству дронов и был очень удивлен способностью ваших инженеров создать дроны высокого качества в больших количествах. И в конце войны Украина окажется на переднем крае нового приема ведения войны. Это действительно потрясающе. И я думаю, что это нужно очень учитывать, как страна может из ничего за один год иметь такую производственную мощность совершенных и эффективных дронов. Я должен поздравить вас с этим".

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Детали: Отвечая на вопрос, является ли угроза со стороны России сегодня более серьезной, чем два года назад, Боррель ответил следующее: "Два года назад у нас была 40-процентная зависимость от российского газа. Это много. Сейчас эта зависимость равна нулю".

По его словам, сейчас люди в Европе прекрасно понимают, что Россия представляет угрозу для них, а не только для Украины.

Напомним: Жозепу Боррелю во время его визита в Украину показали, как производят беспилотники для государственной программы "Армия дронов".

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Этому предшествовало: 6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Силы беспилотных систем в составе ВСУ.

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