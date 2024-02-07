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Данилов: Принятие законопроекта о мобилизации с нормами, нарушающими Конституцию, почти невозможно

Татьяна ОлейникСреда, 7 февраля 2024, 22:25
Данилов: Принятие законопроекта о мобилизации с нормами, нарушающими Конституцию, почти невозможно
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ОПУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что вероятность того, что нормы обновленного законопроекта о мобилизации не будут соответствовать Конституции, "приближена к нулю".

Источник: Данилов в выпуске "УП.Підсумки"

Прямая речь Данилова: "И депутаты, несущие политическую ответственность за голосование и президент Украины, не допустят того, чтобы антиконституционные нормы были в этом законе".

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Детали: Он также подчеркнул, что важно, чтобы закон был справедливым и понятным для общества.

Прямая речь Данилова: "Этот закон должен быть справедливым и понятным для всего общества. У него не должно быть трактовок, которые одни "читают слева, другие читают справа". Он должен быть простым и понятным. Чтобы каждый человек понял, о чем идет речь".

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Темы: СНБОДаниловмобилизацияКонституция
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