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В ОВА сообщили о последствиях ночной атаки на Одессу

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 февраля 2024, 03:10
В ОВА сообщили о последствиях ночной атаки на Одессу
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В результате ночной атаки дронов на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности повреждены недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление.

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Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожаров не зафиксировано".

Детали: Кипер добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Темы: Одессабеспилотники
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