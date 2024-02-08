В ОВА сообщили о последствиях ночной атаки на Одессу
Четверг, 8 февраля 2024, 03:10
В результате ночной атаки дронов на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности повреждены недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер
Прямая речь: "Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление.
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Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожаров не зафиксировано".
Детали: Кипер добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.