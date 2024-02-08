Воздухофлотский в Киеве переименовали в проспект Воздушных сил

Киевсовет принял решение переименовать Воздухофлотский проспект в столице в проспект Воздушных сил.

Источник: трансляция заседания Киевсовета

Детали: "За" проголосовали 88 депутатов.

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Ставя вопрос на голосование секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что речь идет о переименовании проспекта в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

В начале заседания Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам поддержать такое решение.

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Прямая речь: "За такое название выступают киевляне, выступает руководство Генштаба и ГУР, наши военные. Есть обращение от них. И этот вопрос мы уже обсуждаем давно. Поэтому считаю, что пора уже поставить точку. И предлагаю наконец принять этот вопрос. Воздушные силы ежедневно и каждую ночь защищают небо, сбивают дроны и ракеты, летящие на украинские города и села. И наши защитники заслуживают того, чтобы выразить им уважение и благодарность".

Почему это важно: Долгое время вокруг переименования Воздухофлотского проспекта шли споры.

За переименование Воздухофлотского в проспект Европейского союза в Киевсовете выступала "Евросолидарность". Впоследствии партия провела рекламную кампанию, чтобы повлиять на голосование в "Киев Цифровой".

Однако киевляне, Генштаб, командование Воздушных сил ВСУ поддержали переименование в честь охранников украинского неба.

Позже в "ЕС" выступили с идеей разделить проспект на две части и переименовать одну в проспект Европейского союза, а вторую - Воздушных сил.

Идею раскритиковал главком Валерий Залужный а также киевляне, которые поддержали петицию с призывом к депутатам - не разделять проспект.