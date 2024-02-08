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Бунт полицейских: в Днепре расформируют полк спецназначения и переведут всех в "Лють"

"Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 13:35
Бунт полицейских: в Днепре расформируют полк спецназначения и переведут всех в Лють
скриншот

Руководство Нацполиции расформирует полк особого назначения в Днепропетровской области, всех спецназовцев переведут в штурмовую бригаду "Лють".

Источник: заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич

Прямая речь: "Оценка предоставлена по ситуации в Днепре. Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения ГУНП в Днепропетровской области. То есть, полка такого не будет существовать.

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Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач.

Все сотрудники полка без исключения будут переведены в бригаду "Лють" для выполнения задач".

Детали: По словам Фацевича, работников, которые откажутся от перевода в штурмовую бригаду, уволят и вручат им повестку.

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Также заместитель председателя Нацполиции добавил, что это уникальная ситуация, когда полиция выполняет задачи по обороне государства в составе войск.

Что предшествовало: 4 февраля в сети появилось видео со сбора полицейских в Днепре. На нем правоохранители якобы отказывались переводиться в штурмовую бригаду "Лють". В Нацполиции пообещали выяснить все обстоятельства и принять соответствующие решения.

Темы: ДнепрполицияГвардия наступлениявойна
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