Бунт полицейских: в Днепре расформируют полк спецназначения и переведут всех в "Лють"
Руководство Нацполиции расформирует полк особого назначения в Днепропетровской области, всех спецназовцев переведут в штурмовую бригаду "Лють".
Источник: заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич
Прямая речь: "Оценка предоставлена по ситуации в Днепре. Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения ГУНП в Днепропетровской области. То есть, полка такого не будет существовать.
Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач.
Все сотрудники полка без исключения будут переведены в бригаду "Лють" для выполнения задач".
Детали: По словам Фацевича, работников, которые откажутся от перевода в штурмовую бригаду, уволят и вручат им повестку.
Также заместитель председателя Нацполиции добавил, что это уникальная ситуация, когда полиция выполняет задачи по обороне государства в составе войск.
Что предшествовало: 4 февраля в сети появилось видео со сбора полицейских в Днепре. На нем правоохранители якобы отказывались переводиться в штурмовую бригаду "Лють". В Нацполиции пообещали выяснить все обстоятельства и принять соответствующие решения.