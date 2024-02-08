Кличко об увольнении Залужного: Надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на отставку главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного и выразил надежду, что власть объяснит обществу свои действия.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Спасибо генералу и человеку с большой буквы Валерию Залужному за службу Украине, за защиту нашего государства. Во многом благодаря вам украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, которые сегодня пользуются наибольшим доверием общества. Как боевой Генерал в войну вы прошли много критических моментов, принимали много сложных решений".

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Детали: Мэр столицы выразил убеждение, что Залужный достойно преодолеет это испытание.

"Надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет", - отметил Кличко.

Напомним: 8 февраля президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.

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Что этому предшествовало:

Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.

Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

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