Зеленский и Залужный сообщили о встрече: говорили об обновленном руководстве ВСУ
Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
Источник: Залужный и Зеленский в Facebook
Дословно Зеленский: "Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины.
Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы Украины.
Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины".
Детали: Зеленский заявил, что сейчас пришло время "для такого обновления".
Также сообщается, что он предложил Залужному и в дальнейшем "быть в команде".
Дословно Залужный: "В первые самые сложные дни великой войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется.
Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям также. Чтобы победить тоже вместе.
Только что мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии".
Детали: Залужный поблагодарил всех, кто рядом: "команду Генерального штаба, Министерства обороны, президента Украины".
Сейчас указа Зеленского по кадровым решениям в руководстве ВСУ на сайте президента нет.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил.
- 29 января некоторые Telegram-каналы и политики писали о якобы увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Источники "Украинской правды" тогда сообщили, что Залужному на Банковой предложили другую должность, например – послом, но он отказался.
- Американское издание The Washington Post 2 февраля со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженных Сил генерала Валерия Залужного.
- Также издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Минобороны написало, что в Киеве еще не выбрали замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.
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