Подоляк назвал причины увольнения Залужного

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии".

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Что этому предшествовало:

Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.

Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

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