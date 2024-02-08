Зеленский указал, каких изменений ждет в ВСУ после назначения Сырского

Президент Владимир Зеленский в своем обращении 8 февраля перечислил главные изменения, которые нужны Вооруженным силам после назначения главнокомандующим Александра Сирского, среди них решение проблем с логистикой и построение действенной системы ротации.

Источник: обращение Зеленского 8 февраля

Детали: Президент перечислил необходимые шаги, поскольку 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины.

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Среди них:

На столе должен появиться реалистичный, детальный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.

Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие - должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу именно первой линии фронта.

Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине.

Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах.

Надо построить в армии действенную систему ротаций. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации - это обязательно.

Нужно очевидное повышение качества обучения воинов - только обученные солдаты на первой линии.

В структуре Вооруженных сил создается новый род сил - Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.

Прямая речь Зеленского: "Сейчас Силы обороны Украины - это почти миллион человек, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодня большая часть из них не почувствовала фронта так, как меньшинство, которое реально на передовой, реально воюет. Это означает, что нужен другой подход, в частности, к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу. Все это даст большее уважение к солдату и вернет четкость действиям в войне".

Больше деталей: Также, по словам президента, команду перезагрузки Вооруженных сил Украины новый главком Сирский представит на днях.

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Что этому предшествовало:

Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.

Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

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