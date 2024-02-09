Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на несколько областей РФ
Российское минобороны заявило, что ночью 9 февраля якобы перехватило и уничтожило 19 украинских беспилотников в 4 регионах РФ и над Черным морем.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram
Детали: Сообщается, что БпЛА якобы уничтожили над территориями Курской (2), Брянской (5) и Орловской (4) областей, Краснодарского края (2) и Черного моря (6).
По словам губернатора Орловской области, в этом регионе беспилотники якобы атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, но эта попытка якобы была пресечена.
Клычков заявил, что пострадавших нет, но при этом добавил, что "в целях обеспечения безопасности правоохранители проводят необходимые мероприятия".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края РФ горел Ильский нефтеперерабатывающий завод якобы из-за атаки беспилотника.