Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на несколько областей РФ

Российское минобороны заявило, что ночью 9 февраля якобы перехватило и уничтожило 19 украинских беспилотников в 4 регионах РФ и над Черным морем.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram

Детали: Сообщается, что БпЛА якобы уничтожили над территориями Курской (2), Брянской (5) и Орловской (4) областей, Краснодарского края (2) и Черного моря (6).

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По словам губернатора Орловской области, в этом регионе беспилотники якобы атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, но эта попытка якобы была пресечена.

Клычков заявил, что пострадавших нет, но при этом добавил, что "в целях обеспечения безопасности правоохранители проводят необходимые мероприятия".

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