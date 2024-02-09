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На Кубани ночью атаковали еще один нефтеперерабатывающий завод

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 февраля 2024, 11:26
На Кубани ночью атаковали еще один нефтеперерабатывающий завод
Афипский НПЗ, скрин с гугл карты

В Краснодарском крае России ночью атаковали также второй нефтеперерабатывающий завод - Афипский.

Источник: Telegram-каналы Astra и Shot

Детали: По информации telegram-канала Astra, кроме Ильского НПЗ, пожар на котором официально подтвердили российские власти, в Краснодарском крае атаковали Афипский НПЗ. Беспилотник упал на территорию нефтебазы в около 4:00 утра. Предварительно, повреждений и пострадавших нет.   Заводы расположены на расстоянии около 21 км друг от друга.

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Еще один беспилотник в это же время упал на территорию нефтебазы в поселке Стальной Конь Орловской области. После падения дрон взорвался. Предварительно, повреждений и пострадавших нет.

О падении обломков на территории Афипского НПЗ также сообщает telegram-канал Shot.

Позже источник УП в Службе безопасности сообщил, что оба НПЗ поразили беспилотники СБУ. На Ильском НПЗ поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки - 50 млн долларов США. По словам источника, по Афипскому заводу беспилотники также точно отработали, но пока последствия уточняются.

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Темы: Росcиябеспилотникинефть
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