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По нефтеперерабатывающим заводам 9 февраля ударили дроны СБУ – источник

Валентина РоманенкоПятница, 9 февраля 2024, 11:44
По нефтеперерабатывающим заводам 9 февраля ударили дроны СБУ – источник
коллаж УП

Беспилотники Службы безопасности Украины ударили по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае: Ильскому и Афипскому.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По словам источника, в результате атаки по Ильскому НПЗ произошел крупный пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Цена такой установки - 50 млн долларов США.

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Прямая речь: "По Афипскому заводу беспилотники также точно отработали, но пока последствия уточняются".

Детали: Оба объекта находятся на расстоянии около 20 километров друг от друга. Местные паблики писали, что россияне даже вынуждены были поднимать в небо самолеты.

Собеседник УП отмечает, что такие заводы - вполне законные цели, поскольку не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики РФ.

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Что предшествовало: В октябре 2023 года СБУ также успешно атаковала дронами Афипский НПЗ, на котором изготавливали авиационное топливо для вражеских самолетов.

Темы: беспилотникивойнаСБУ
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