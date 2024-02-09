Президент определился с новыми командующим Сухопутных войск и начальником Генштаба – СМИ
Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Александр Павлюк, сообщает "Зеркало недели".
Источник: ZN.UA со ссылкой на свои источники в Минобороны
Детали: Собеседник "Зеркала недели" добавил, что руководителем Генштаба ВСУ планируют назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргелевича.
По данным ZN.UA, готовятся представления на назначение Павлюка и Баргелевича указами президента.
Командующего Сухопутными войсками и начальника Генштаба ВСУ назначает президент по представлению Министерства обороны. По данным "Украинской правды", представление от Минобороны в Офис президента еще не поступало.
"Украинская правда" пытается дальше подтвердить информацию о кандидатурах в Министерстве обороны и Офисе президента Украины.
Предыстория:
- Генерал-полковника Александра Сырского президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.
- 5 февраля УП сообщала, что Зеленский рассуждает о том, чтобы заменить не только главнокомандующего ВСУ, но и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу.
- Анатолий Баргилевич только 4 месяца назад стал командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины вместо Игоря Танцюры.