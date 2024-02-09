Президент определился с новыми командующим Сухопутных войск и начальником Генштаба – СМИ

Александр Павлюк, фото из его Facebook

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Александр Павлюк, сообщает "Зеркало недели".

Источник: ZN.UA со ссылкой на свои источники в Минобороны

Детали: Собеседник "Зеркала недели" добавил, что руководителем Генштаба ВСУ планируют назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргелевича.

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По данным ZN.UA, готовятся представления на назначение Павлюка и Баргелевича указами президента.

Командующего Сухопутными войсками и начальника Генштаба ВСУ назначает президент по представлению Министерства обороны. По данным "Украинской правды", представление от Минобороны в Офис президента еще не поступало.

"Украинская правда" пытается дальше подтвердить информацию о кандидатурах в Министерстве обороны и Офисе президента Украины.

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