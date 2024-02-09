Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент определился с новыми командующим Сухопутных войск и начальником Генштаба – СМИ

Александр Шумилин, Роман КравецПятница, 9 февраля 2024, 14:05
Президент определился с новыми командующим Сухопутных войск и начальником Генштаба – СМИ
Александр Павлюк, фото из его Facebook

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Александр Павлюк, сообщает "Зеркало недели". 

Источник: ZN.UA со ссылкой на свои источники в Минобороны

Детали: Собеседник "Зеркала недели" добавил, что руководителем Генштаба ВСУ планируют назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргелевича. 

Реклама:

По данным ZN.UA, готовятся представления на назначение Павлюка и Баргелевича указами президента.

Командующего Сухопутными войсками и начальника Генштаба ВСУ назначает президент по представлению Министерства обороны. По данным "Украинской правды", представление от Минобороны в Офис президента еще не поступало.

"Украинская правда" пытается дальше подтвердить информацию о кандидатурах в Министерстве обороны и Офисе президента Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Вооруженные силыГенштабЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать

Силы ПВО сбили три российских самолета

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

Welt: Шольц заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО из-за "критического отношения" к РФ

Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО

Коалиция дронов официально стартовала - Умеров

Все новости...

Читайте УП В Google News

Вооруженные силы
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский, которого Зеленский назначил главнокомандующим
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
Последние новости
16:41
Норвегия передает Украине партию медицинского оборудования для военных
16:40
Зоозащитники ищут дом пса, который жил с военными на передовой и получил травму
16:33
видеоЗеленский: Ключевой вопрос сейчас - сохранение американской поддержки
16:24
Договор о безопасности с Нидерландами "на финальном этапе" – Рютте
16:20
Чехия нашла способ достать 3,5 млн снарядов для Украины - Павел
16:14
ЕБРР и Италия выделит 200 миллионов евро на восстановление ГЭС
16:06
обновленоВ Купянске разрушен дом на 2 подъезда, под завалами могут быть люди
15:57
фотоГУР сообщило, что обеспечивало коридор для отхода бойцов из Авдеевки
15:45
РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать
15:41
Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину
Все новости...
Реклама: