Bloomberg: Британия давит на Германию, призывая передать Украине ракеты Taurus

Издание Bloomberg пишет, что правительство Великобритании в частном порядке призывает Германию "прекратить оправдываться" и передать Украине ракеты большой дальности Taurus.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: "Высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украине крайне необходимы ее ракеты Taurus, утверждают люди, знакомые с этим вопросом", - говорится в публикации.

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"Германия должна прекратить оправдываться", - заявил один британский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Великобритания предложила решение для преодоления сопротивления Берлина по отправке ракет, включая соглашение об обмене, по которому Великобритания будет поставлять Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия взамен предоставит Британии ракеты дальнего радиуса действия на замену.

"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, не на той должности и не в то время", - жестко сказал бывший министр обороны Бен Уоллес в интервью газете Evening Standard в четверг.

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"Комментарии Шольца неправильные, безответственные и являются пощечиной союзникам... Шольц должен дать Taurus и прекратить сдерживать безопасность Европы", - заявила Алисия Кернс, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин.

На этой неделе Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".

Агентство отмечает, что между Великобританией и Германией возник более широкий спор из-за упоминания Шольцом британских и французских войск, которые помогают украинцам в эксплуатации дальнобойных систем вооружений против российских объектов.

"То, что делают британцы и французы с точки зрения контроля целей и сопроводительного контроля целей, не может быть сделано в Германии", - сказал Шольц в понедельник.

Некоторые британские депутаты восприняли эти замечания как публичный комментарий Шольца относительно засекреченной деятельности британских солдат в Украине.

Слова канцлера опровергли в Минобороны Великобритании. Там отметили, что использование дальнобойных ракет является делом исключительно Вооруженных сил Украины.