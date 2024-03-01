В ГУР назвали несколько фамилий, причастных к дискредитационной кампании "Майдан-3"

В списке тех, кого Кремль привлек к подрывной кампании против Украины под кодовым названием "Майдан-3", - первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и бывший помощник Путина Владислав Сурков.

Источник: спикер Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Что касается конкретных фамилий: да, Кириенко, да, Сурков. Понятно, что все коллаборационисты-предатели, которых приютила сейчас московия, будут так или иначе в этом задействованы.

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К сожалению, есть и фамилии из тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины. Как объекты влияния. Это не значит, что они уже дали согласие. Эта информация проверяется и уточняется".

Детали: В то же время Юсов добавил, что контрразведывательные мероприятия в Украине идут постоянно и не останавливаются.

16 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента – по данным разведки, этот план в России называют "Майдан 3".

21 ноября Зеленский заявил, что Россия хочет отстранить его от должности до конца 2023 года, для чего придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что главной целью российской операции "Майдан-3" является посеять мысли о нелегитимности украинской власти внутри страны, однако эта операция проваливается.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что имеет списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине.