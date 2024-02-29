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ГУР: Имеем списки людей, которых Россия пытается привлечь к "Майдану-3"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 15:26
ГУР: Имеем списки людей, которых Россия пытается привлечь к Майдану-3
АНДРЕЙ ЮСОВ. ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что имеет списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине. 

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио Свобода 29 февраля

Прямая речь: "Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. 

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Не напрямую, то есть это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное, вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, происходят как в Украине, так и за рубежом".

Детали: По его словам, враг также массово выкупает telegram-каналы для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатывания ситуации в Украине. Кроме того, создаются ботофермы, которые усиливают российскую риторику в соцсетях.

Прямая речь: "Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" различных инструментов - начиная от telegram-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений - соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают".

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...Такое название ("Майдан-3" - ред.) дали в России. И это не впервые. Еще советские спецслужбы, потом российские спецслужбы красивыми украинскими или иностранными словами называют откровенные антиукраинские мероприятия и ксенофобские мероприятия, как в Украине, так и за рубежом. Да, для них "Майдан" - это угроза, поэтому они используют эту терминологию для того, чтобы перевернуть с ног на голову. Если мы вспомним, то многие операции НКВД против УПА, ОУН, украинского подполья назывались красивыми украинскими благозвучными словами".

Что предшествовало:

  • 16 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента – по данным разведки, этот план в России называют "Майдан 3".
  • 21 ноября Зеленский заявил, что Россия хочет отстранить его от должности до конца 2023 года, для чего придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что главной целью российской операции "Майдан-3" является посеять мысли о нелегитимности украинской власти внутри страны, однако эта операция проваливается.

Темы: разведкаРосcияинтернет
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