ГУР: Имеем списки людей, которых Россия пытается привлечь к "Майдану-3"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что имеет списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио Свобода 29 февраля

Прямая речь: "Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях.

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Не напрямую, то есть это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное, вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, происходят как в Украине, так и за рубежом".

Детали: По его словам, враг также массово выкупает telegram-каналы для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатывания ситуации в Украине. Кроме того, создаются ботофермы, которые усиливают российскую риторику в соцсетях.

Прямая речь: "Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" различных инструментов - начиная от telegram-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений - соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают".

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...Такое название ("Майдан-3" - ред.) дали в России. И это не впервые. Еще советские спецслужбы, потом российские спецслужбы красивыми украинскими или иностранными словами называют откровенные антиукраинские мероприятия и ксенофобские мероприятия, как в Украине, так и за рубежом. Да, для них "Майдан" - это угроза, поэтому они используют эту терминологию для того, чтобы перевернуть с ног на голову. Если мы вспомним, то многие операции НКВД против УПА, ОУН, украинского подполья назывались красивыми украинскими благозвучными словами".

Что предшествовало: