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Япония ввела новые антивоенные санкции против России

"Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 12:18
Япония ввела новые антивоенные санкции против России
Фото: Getty Images

Япония расширила санкции против российских лиц и организаций, которые причастны к войне РФ против Украины. В список вошли 12 физических лиц и 36 российских предприятий.

Источник: Министерство иностранных дел Японии

Детали: Под ограничения попали 12 физических и 36 юридических лиц, в частности "Тинькофф банк", японские активы которого будут заморожены в конце марта 20124 года.

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Также в санкционный список попали концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", Уралвагонзавод, Атомфлот и научно-производственные объединения "Аврора" и "Импульс".

Кроме того, Япония ввели ограничения против уполномоченных по правам ребенка в Чечне, Калужской и Ростовской областях России и против сына бывшего губернатора Красноярского края РФ Артема Усса.  С ними запрещены финансовые и торговые отношения.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 февраля Япония ввела дополнительные персональные санкции против лиц, связанных с Россией, а также расширила экспортные ограничения.
  •  В октябре 2023 года Кабинет министров Японии согласовал введение новых санкций против России в связи с односторонней аннексией Москвой четырех областей Украины.



Темы: ЯпонияРосcиясанкции
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