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Сильные, умные, креативные. Первая премия "УП100. Сила женщин"

Пятница, 1 марта 2024, 14:26
Сильные, умные, креативные. Первая премия УП100. Сила женщин
КОЛЛАЖ: "УКРАИНСКАЯ ПРАВДА"

"Украинская правда" впервые за 24 года наградит сотню женщин-лидеров Украины, которые ежедневно показывают пример несокрушимости и силы. 

Это женщины, которые в первые дни полномасштабной войны присоединились к войску или стали волонтерами. Те, кто двигают науку или выигрывают в спортивных соревнованиях и напоминают об Украине на мировой. Или те, кто продолжает развивать бизнес в Украине.

Истории этих женщин потрясают и вдохновляют одновременно. Среди них есть те, где наши героини теряли самых дорогих, но не сдавались и, несмотря на боль, учились жить заново. 

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"Сегодня украинские женщины играют важную роль в нашем сопротивлении. Это и военные, и волонтеры, и правозащитницы, и художницы, и спортсменки. Этим проектом мы хотим отметить усилия женщин, которые двигают страну вперед в самый тяжелый период ее независимости", – делится главный редактор УП Севгиль Мусаева. 

Сотню лидеров проекта "УП100. Сила женщин" редакция отмечала вместе с независимыми экспертами в восьми категориях: защитницы, общество, бизнес, политика и государственное управление, культура, креативные индустрии, спорт, образование и наука. 

Мероприятие состоится 20 марта в Киеве в полублаготворительном формате - 50% от стоимости билета мы отдадим на нужды армии. 

ВИДЕО ДНЯ

На событии вы сможете пообщаться с участницами проекта, командой редакции и насладиться выступлением украинских исполнителей.

Купить билет и посмотреть расписание события можно по ссылке

Партнерами мероприятия стали: USAID "Укрепление общественного доверия (UCBI), Biosphere Corporation, AGA.TE Jewelry Studio, La Famiglia Catering та бутік квітів KVITONKY.


Темы: Сила женщин
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