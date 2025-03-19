Женский взгляд на войну. Стали известны новые спикеры премии "УП.100 Сила женщин"

"Украинская правда" совместно с читателями и профессиональным жюри определила сотню украинских лидеров в различных сферах, которые будут награждены во время торжественной церемонии "УП.100 Сила женщин" в Киеве 25 марта.

Детали: Премия была основана, чтобы отдать должное женщинам, которые в условиях полномасштабной войны защищают Украину на фронте, превращают сложные обстоятельства в возможности для бизнеса и общественного сектора, развивают украинскую культуру, спорт, науку и креативные индустрии и приносят в Украину важные изменения.

Нынешнее мероприятие вдохновлено Ириной Цыбух - защитницей, которая обеспечивала эвакуацию раненых бойцов из горячих точек, оказывала домедицинскую помощь бойцам, постоянно рисковала собственной жизнью во время эвакуаций и пыталась внедрить культуру памяти в украинском обществе.

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На мероприятии состоятся выступления близких людей Ирины Цыбух, в частности ее мамы Оксаны Цыбух. А также посвящение погибшей парамедику от украинской певицы и подруги Ирины Марины Круть.

Кроме этого, программа события включает музыкальные выступления оркестра Национальной филармонии Украины, дискуссионные панели, благотворительный аукцион и тому подобное. Так в рамках "УП.100 Сила женщин" состоится дискуссия на тему женского взгляда на войну в Украине с участием военнослужащих Юлии Паевской, Татьяны Теплюк и Евгении Закревской, волонтера Таты Кеплер и члена в PEN Ukraine Екатерины Зарембо, а модерировать ее будет журналистка УП Ольга Кириленко.

На событии также выступит Винета Кляйне, руководитель коммуникационного отдела представительства НАТО в Украине. Она будет говорить о жизненно важной роли женщин в формировании будущего Украины, их лидерстве, устойчивости и влиянии на движение страны вперед.

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Ведущими мероприятия станут СЕО агентства Bickerstaff.345 Вероника Селега, политический деятель Мустафа Найем. Благотворительный аукцион проведет меценатка и бизнесвумен Екатерина Загорий.

Также во время события состоится благотворительный аукцион в поддержку движения Veteranka с участием представительницы фонда.

Генеральным партнером стал UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Премиум партнер — KORMOTECH, FPV-дроны "Генерал Черешня", а также компании EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen, Gamondi и Galicia.

Подробнее ознакомиться с программой события и приобрести билеты можно по ссылке. Также вы можете получить скидку -50% на билеты на все мероприятия УП, присоединившись к Клубу "Украинской правды".

Часть средств от продажи билетов мы передадим на сбор движения Veteranka.