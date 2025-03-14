Роль женщин в будущем Украины. О чем будут говорить на УП.100 Сила женщин

25 марта в Киеве состоится награждение сотни украинских лидеров в рамках проекта УП.100 Сила женщин.

Премия была основана, чтобы отдать должное женщинам, которые в условиях полномасштабной войны защищают Украину на фронте, превращают сложные обстоятельства в возможности для бизнеса и общественного сектора, развивают украинскую культуру, спорт, науку и креативные индустрии и приносят в Украину важные изменения.

Детали: В программе события — публичные дискуссии с участием общественного деятеля Таты Кеплер, военнослужащей Юлии Паевской, народного депутата Ирины Никорак, основательницы ювелирного бренда Guzema Валерии Гуземы и других, выступление оркестра Национальной филармонии Украины, small talk главного редактора УП Севгиль Мусаевой и госпожи Посла ЕС в Украине Катарины Матерновой и тому подобное.

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В частности, в рамках одной из панелей мероприятия приглашенные спикеры будут говорить о том, как война уже повлияла на роль женщины в украинском обществе, как женщины будут привлечены к будущему восстановлению Украины, как мотивировать женщин, выехавших из Украины после начала полномасштабной войны, вернуться обратно и многое другое.

Сотня лидеров была определена профессиональным жюри, редакцией и читателями "Украинской правды". Они будут награждены во время торжественной церемонии в таких категориях: бизнес, защитницы, политика и государственное управление, креативные индустрии, образование и наука, культура, общество и спорт.

Генеральным партнером стал UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Премиум партнер — KORMOTECH, FPV-дроны "Генерал Черешня", а также компании EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen, Gamondi и Galicia.

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Часть средств от продажи билетов мы передадим на сбор движения Veteranka.