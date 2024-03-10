Оккупанты потеряли еще почти тысячу вояк и более сотни единиц техники
Воскресенье, 10 марта 2024, 08:21
Российские оккупанты потеряли за сутки 900 своих военных, 19 танков, 38 артсистем и два средства ПВО.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 424060 (+900) человек,
- танков - 6731 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 12850 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 10466 (+38) ед,
- РСЗО - 1015 (+3) ед,
- средства ПВО - 709 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8082 (+41),
- крылатые ракеты - 1919 (+0),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13752 (+69) ед,
- специальная техника - 1672 (+6)
Данные уточняются.