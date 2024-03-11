Несколько групп ударных БпЛА атаковали Одессу, в городе раздавались взрывы
Понедельник, 11 марта 2024, 02:36
Ночью 11 марта Воздушные силы сообщили об атаке вражеских ударных БпЛА на Одесскую область.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Несколько групп ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!
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Одесса - находитесь в укрытиях!"
Детали: Впоследствии местные СМИ сообщили, что в Одессе слышна работа ПВО.
В 4:02 Воздушные силы объявили об отбое угрозы в Одесской области.
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