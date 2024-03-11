Несколько групп ударных БпЛА атаковали Одессу, в городе раздавались взрывы

Ночью 11 марта Воздушные силы сообщили об атаке вражеских ударных БпЛА на Одесскую область.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Несколько групп ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!

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Одесса - находитесь в укрытиях!"

Детали: Впоследствии местные СМИ сообщили, что в Одессе слышна работа ПВО.

В 4:02 Воздушные силы объявили об отбое угрозы в Одесской области.