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Несколько групп ударных БпЛА атаковали Одессу, в городе раздавались взрывы

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 марта 2024, 02:36
Несколько групп ударных БпЛА атаковали Одессу, в городе раздавались взрывы
"Шахед", иллюстрация Сил обороны юга Украины

Ночью 11 марта Воздушные силы сообщили об атаке вражеских ударных БпЛА на Одесскую область.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Несколько групп ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!

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Детали: Впоследствии местные СМИ сообщили, что в Одессе слышна работа ПВО.

В 4:02 Воздушные силы объявили об отбое угрозы в Одесской области.

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Темы: ОдессаШахедбеспилотники
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