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Авиация Сил обороны в сутки 8 раз ударила по враждебным целям – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 марта 2024, 19:38
Авиация Сил обороны в сутки 8 раз ударила по враждебным целям – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения, враг нанес 6 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 32 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 11 марта

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункта управления противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и радиолокационному комплексу 1Л219 "Зоопарк".

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Временного Яра Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботы, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Темы: Генштабвойна
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