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FT: ЕС уже в июле может передать Украине первые доходы с замороженных активов России

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 23:05
FT: ЕС уже в июле может передать Украине первые доходы с замороженных активов России
Getty Images

Европейская комиссия готовит план, который позволит конфисковать доходы от замороженных суверенных активов России, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в 2-3 миллиарда евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Financial Times

Детали: Собеседники FT утверждают, что Еврокомиссия готовит план, который предусматривает конфискацию доходов с замороженных в депозитарии Euroclear росактивов (их стоимость оценивается в 190 млрд евро), начиная с февраля этого года.

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Согласно проекту внутреннего предложения Еврокомиссии, с которым ознакомился Financial Times, ЕС может присвоить 97% чистой прибыли, полученной от замороженных в Euroclear российских активов, и перечислить их в бюджет ЕС.

Далее, согласно проекту, эти деньги выплачивались бы ежеквартально или дважды в год и "могли бы быть использованы в пользу Украины в соответствии с различными договоренностями".

Этот механизм не будет применяться к почти 4 миллиардам евро, которые уже накопились в Euroclear от использования замороженных активов РФ. Их, говорится в публикации, планируется использовать прежде всего для покрытия судебных расходов, связанных с исками России против ЕС.

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Предложение, которое должно быть готово к саммиту ЕС на следующей неделе, еще требует окончательного одобрения Еврокомиссии и поддержки стран-членов ЕС, напоминает FT.

В случае одобрения первый транш из доходов от замороженных росактивов может быть выделен уже в июле. По словам источников FT, в зависимости от процентных ставок, он может составить от 2 до 3 миллиардов евро.

По данным СМИ, президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 достигли прогресса в отношении планов использования арестованных российских суверенных активов в поддержку Украины до их саммита в июне 2024 года.

Читайте также: Вызовы конфискации: что поможет Украине добиться передачи российских активов.

Темы: ЕСРосcия
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